شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مكة يستجوب 26 متهماً في صكوك الباحة المشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

علمت "الخليج 365" أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حددت يوم الثاني من شهر صفر 1441هـ، موعداً جديدا للنظر في قضية «متهمي صكوك الباحة المشبوهة»

وكانت المحكمة افتتحت جلسةً أمس الأول وخصصتها لإعادة سماع إجابات وأقوال 26 متهماً في الصكوك المخالفة للنظام العدلي بينهم قاض وكاتب عدل سابقان ورجال أعمال وكتاب ضبط في محكمة الباحة العامة. واستمعت المحكمة للردود ومطابقة الإجابات الحالية مع إجابات سابقة، وسجّلت تحفظاً على إجابات البعض كونها متناقضة أو ناقصة أو أن الإجابة عامة ما يعني أنه لم يجب على دعوى النائب العام. كما لاحظت المحكمة تباينا بين أسماء بعض المتهمين المثبتة في بطاقات الهوية وبين أسمائهم في صحيفة الدعوى.

يشار إلى أن لجنة تحقيق خاصة مكوّنة بأمر من الجهات العليا باشرت أعمال التحقيق مع متهمين في استخراج صكوك دون ضبوط عام 2011 واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهدا وأودعت 12 متهماً السجن لأكثر من عام إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزئية.