شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بطبيب مزيف أحال منزله في «الزاهر» لعيادة! والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)توصلت صحة مكة المكرمة إلى مقيم عربي انتحل صفة طبيب واتخذ من مسكنه في حي الزاهر عيادة لعلاج المرضى.
وأوضح المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية إثر بلاغ ورد إلى الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأحد الماضي عن مقيم عربي يمارس مهنة الطب بطريقة غير نظامية وتم التنسيق مع الجهة المعنية لضبطه.
وأضاف المتحدث أن لجنة من الشؤون الصحية ممثلة في إدارة الالتزام وأخرى من الجهات المعنية دهمت الموقع وقبضت على الطبيب المزيف وعثرت في مسكنه على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين، وتم ضبط المتهم بعد توثيق الحالة وإحالته إلى الجهات المختصة.
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