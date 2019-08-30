شكرا لقرائتكم خبر عن جدة : ضبط 8 متشاجرين شاركوا في مضاربة المركز التجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت الأجهزة الأمنية بثمانية شبان تورطوا في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية في جدة ما أسفر عن إصابة أحدهم. وكان رواد المركز فوجئوا بالمشاجرة الدامية ما أحدث حالة من الهلع في وسط المتسوقين مساء أمس الأول (الأربعاء). وباشرت دوريات الأمن الواقعة في الوقت الذي تحفظت فيه الحراسات الخاصة بالمركز على بعض المشاركين في الشجار لحين وصول الوحدات الأمنية.

وطبقا لشهود عيان فإن العراك بدأ في أحد طوابق المركز إثر ملاسنات وتبادل الشبان اللكمات ما أدى إلى سقوط أحدهم فيما واصل آخرون ضربه والاعتداء عليه.

وأبلغ المتحدث في شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المشاجرة باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء الأربعاء عن حدوث مشاجرة جماعية بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة و جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج وغادر في حينه.

وبين الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.