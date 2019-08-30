شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الطائف لـ«الخليج 365»: إغلاق 50 مبنى مدرسيا.. وتحويل اثنين للصحة! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي لـ«الخليج 365» عن إلغاء نحو ٥٠ مدرسة حكومية لقلة عدد الدارسين فيها وتحويل اثنتين منها لمراكز صحية وذلك ضمن برنامج مفعّل للاستفادة منها وعدم إبقائها مهجورة وتحويل بعضها لمراكز إشراف والرفع بالأخرى لإدارة العقارات بوزارة المالية لنقل ملكيتها للدولة.

ولفت اللهيبي إلى أنه تم التخلص من أكثر من ١٠ مبان مستأجرة ووضعت خطة للمضي قدما في التخلّص من جميع المباني المستأجرة في الأعوام القادمة. وفي ما يتعلق بالمنشآت الجديدة أوضح مدير تعليم الطائف عن إنشاء ١٥ مبنى جديدا بقيمة ١٣٠ مليونا لتستوعب نحو ٩ آلاف طالب وطالبة، معلنا عن نجاح خطة سحب جميع المشاريع المتعثرة وإسنادها لمقاولين جدد. مؤكدا أن الخطة حققت إنجازات عديدة منها مجمع تعليمي في حي الجال وفي جنوب المحافظة وقد تم استلامها على أدق المواصفات بعدما كانت متعثرة وستضمن الخطة عدم وجود أي مشروع متعثر خلال العام القادم. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته إدارة تعليم الطائف لاستعراض خطط الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وأكد اللهيبي أن خطط الإدارة بدأت مبكراً منذ الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي لتكون البداية جادة من الحصة الأولى. وأشار إلى أن إدارة التعليم حرصت على أن تكون جميع المقررات الدراسية لجميع الطلاب على طاولاتهم قبل بدء الحصة الأولى وتجاوزت أكثر من ٣ ملايين مقرر دراسي. كما تم إعداد خطة متكاملة لصيانة المدارس والعمل مستمر في هذا الاتجاه حتى الواحدة ليلا متى ما استدعت الضرورة لذلك، كما تم إبرام خمسة عقود للنظافة ومدة كل عقد ثلاث سنوات وإقرار ميزانيات شهرية للمدارس لتوفير المستلزمات ودعم الأنشطة.