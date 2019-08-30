، ليومين بأحد المولات .. تعليم مكة ينظم ركنًا تعريفيًا بـ"الطفولة المبكرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار توجّه تطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج أفضل لباقي المراحل

نظمت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، ركنًا تعريفيًا بمدارس الطفولة المبكرة، يستهدف زوّار ومرتادي سوق مكة مول ولمدة يومين.

ويهدف الركن التعريفي- الذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى اليوم الجمعة- إلى تعريف زوار السوق بمدارس الطفولة المبكرة.

وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت 55 مدرسة موزعة على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، سيُطبق فيها "الطفولة المبكرة"، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

يأتي ذلك، في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.