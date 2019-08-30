، تدشين قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بسعة ٢١ سريرًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دشن وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم الخميس بمجمع الملك عبدالله الطبي قسم النساء والولادة، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمشرف العام على المجمع وعددٍ من القيادات الصحية بصحة جدة، في خطوة تؤكد حرص الصحة على تحسين الخدمة العلاجية في المحافظة عمومًا والمجمع خصوصًا، لينضم بذلك إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدّمها المجمع.
وتفصيلاً، استقبل قسم النساء والولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه اليوم حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في الوقت الراهن ٢١ سريرًا، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً، في حين هناك ١٠ أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة، أما أسرة الحضانة حديثي الولادة فهناك ٥ أسرة، وكذلك ٥ أسرة عناية حديثي الولادة المستوى الأول، كما تبلغ أكشاك الولادة ٦، وغرف ما قبل الولادة ١٦ غرفة، وهناك ١٢ عيادة للنساء والولادة لمتابعة الحمل ومعالجة الأمراض النسائية.
وأوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات واختصاصيات وممرضات، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن، لافتة إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة، ويستقبل الحالات على مدار الساعة، حيث يضم غرفًا مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين.
من جهة أخرى، تفقد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية يرافقه مدير صحة جدة بعد تدشينه قسم النساء والولادة مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي، حيث تجول في أقسام المستشفى واطلع على آخر ما وصل إليه المشروع، مستمعًا إلى شرح مفصل عن سير المشروع.
تدشين قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بسعة ٢١ سريرًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-30
دشن وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم الخميس بمجمع الملك عبدالله الطبي قسم النساء والولادة، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمشرف العام على المجمع وعددٍ من القيادات الصحية بصحة جدة، في خطوة تؤكد حرص الصحة على تحسين الخدمة العلاجية في المحافظة عمومًا والمجمع خصوصًا، لينضم بذلك إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدّمها المجمع.
وتفصيلاً، استقبل قسم النساء والولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه اليوم حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في الوقت الراهن ٢١ سريرًا، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً، في حين هناك ١٠ أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة، أما أسرة الحضانة حديثي الولادة فهناك ٥ أسرة، وكذلك ٥ أسرة عناية حديثي الولادة المستوى الأول، كما تبلغ أكشاك الولادة ٦، وغرف ما قبل الولادة ١٦ غرفة، وهناك ١٢ عيادة للنساء والولادة لمتابعة الحمل ومعالجة الأمراض النسائية.
وأوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات واختصاصيات وممرضات، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن، لافتة إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة، ويستقبل الحالات على مدار الساعة، حيث يضم غرفًا مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين.
من جهة أخرى، تفقد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية يرافقه مدير صحة جدة بعد تدشينه قسم النساء والولادة مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي، حيث تجول في أقسام المستشفى واطلع على آخر ما وصل إليه المشروع، مستمعًا إلى شرح مفصل عن سير المشروع.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
12:01 AM
افتتحه وكيل وزارة الصحة.. واستقبل أول حالة ولادة لحظة افتتاحه
دشن وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم الخميس بمجمع الملك عبدالله الطبي قسم النساء والولادة، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمشرف العام على المجمع وعددٍ من القيادات الصحية بصحة جدة، في خطوة تؤكد حرص الصحة على تحسين الخدمة العلاجية في المحافظة عمومًا والمجمع خصوصًا، لينضم بذلك إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدّمها المجمع.
وتفصيلاً، استقبل قسم النساء والولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه اليوم حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في الوقت الراهن ٢١ سريرًا، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً، في حين هناك ١٠ أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة، أما أسرة الحضانة حديثي الولادة فهناك ٥ أسرة، وكذلك ٥ أسرة عناية حديثي الولادة المستوى الأول، كما تبلغ أكشاك الولادة ٦، وغرف ما قبل الولادة ١٦ غرفة، وهناك ١٢ عيادة للنساء والولادة لمتابعة الحمل ومعالجة الأمراض النسائية.
وأوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات واختصاصيات وممرضات، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن، لافتة إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة، ويستقبل الحالات على مدار الساعة، حيث يضم غرفًا مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين.
من جهة أخرى، تفقد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية يرافقه مدير صحة جدة بعد تدشينه قسم النساء والولادة مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي، حيث تجول في أقسام المستشفى واطلع على آخر ما وصل إليه المشروع، مستمعًا إلى شرح مفصل عن سير المشروع.
، تدشين قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بسعة ٢١ سريرًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بسعة ٢١ سريرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.