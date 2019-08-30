زارت الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الفنان التشكيلي أحمد الحفظي الذي يتلقى الرعاية الطبية التخصصية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وسلمته جائزة المركز الأول إثر فوزه في مبادرة عمار3 التي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. “نائب وزير العمل” تزور الفنان “الحفظي” بالمستشفى .. وتسلمه جائزة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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