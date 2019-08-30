شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قيادة «العمالقة»تنتصر لعقيدتها العسكرية ورفاق السلاح وتعلن عن موقف صادم للامارات من قصف طائرات الاخيرة السافر لقوات الجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏أصدرت قيادة الوية العمالقة في الساحل الغربي بياناً هاماً استنكر واستهجن قيام دولة الامارات العربية المتحدة قصف قوات الجيش الوطني بالطيران في محافظة ابين وراح ضحيته عشرات من قيادات وضباط جنوبيين

بيان العمالقة اعتبر خطوات الامارات الأخيرة انحراف خطير وتصعيد لتدمير نسيج الجنوب

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