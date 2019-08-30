شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الصحفي الجنوبي «انيس منصور » يكشف هوية وجنسية المسئول عن عمليات القصف الجوي باليمن ويطالب الرئيس بسرعة مغادرة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد المستشار الاعلامي في السفارة اليمنية بالرياض انيس منصور ان المشرف على عمليات القصف الجوي في اليمن هو ضابط سعودي.

واعتبر منصور في تصريحات للجزيرة قبل قليل ان السعودية مسئولة عن كل ما حدث في ابين من قصف جوي سافر للطيران الاماراتي.

وطالب منصور الشرعية باتخاذ موقف قوي ومغادرة السعودية الى مناطق يمنية تمثل خيارات امنه مثل مأرب اوسيئون .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..الصحفي الجنوبي «انيس منصور » يكشف هوية وجنسية المسئول عن عمليات القصف الجوي باليمن ويطالب الرئيس بسرعة مغادرة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.