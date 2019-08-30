شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الرئيس " هادي " ينتفض ضد الإمارات ويتهم " ابو ظبي " باستغلال ظروف اليمن الصعبة لمهاجمة مؤسسات الدولة ويكشف عن اعدامات لجرحي بالمستشفيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الرئيس " هادي " في خطاب موجه تبثه قناة اليمن الرسمية الامارات بدعم تمرد وانقلاب المجلس الانتقالي وانها متورطة في دعم وتمويل واسناد الميلشيا الانقلابية . واشار الرئيس هادي الى أن الامارات استغلت الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن لمهاجمة مؤسسات الدولة الشرعية . Advertisements وقال " فوجئنا بطايرات الامارات بتنفيذ غارات على قواتنا ووسط مناطق مأهولة مما اضطر قواتنا للانسحاب .

كما كشف عن اعدامات نفذتها ميلشيا الامارات للجرحي في المستشفيات.

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