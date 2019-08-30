شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة اغتيال السفير اليمني ومسؤولين 2 في الشرعية .. ورسالة هامة للسلطات السعودية (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني "أنيس منصور" عن محاولات اغتيال تعرض لها عدد من المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية.

وقال منصور في تصريحات للجزيرة مساء اليوم، تابعها "ناس تايمز" إن السعودية تجاهلت معلومات ابلغتها بها القيادة الشرعية حول مخطط إماراتي لاغتيال عدد من قيادات الشرعية المقربين من الرئيس هادي.

كشف الصحفي اليمني "أنيس منصور" عن محاولات اغتيال تعرض لها عدد من المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية.

وقال منصور في تصريحات للجزيرة مساء اليوم، تابعها "ناس تايمز" إن السعودية تجاهلت معلومات ابلغتها بها القيادة الشرعية حول مخطط إماراتي لاغتيال عدد من قيادات الشرعية المقربين من الرئيس هادي.