:

.

يستمر بمشيئة الله تعالى توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. وتنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدني في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة. كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.