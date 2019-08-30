بالصور.. «صحة القصيم» تُطلق حملة «صحتي في مدرستي»

دشّنت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، مساء أمس الأربعاء، حملة «صحتي في مدرستي»، برعاية مدير عامّ الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن محمد الخمعلي، وذلك بمجمع العثيم مول التجاري في محافظة عنيزة، وسط إقبال كبير من مرتادي المجمع.

وأوضحت مديرة إدارة الصحة المدرسية الدكتورة بدور الحربي، أن الفعالية جاءت بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار جهود وزارة الصحة لرفع الوعي التوعوي للطلاب وذويهم بالبرامج الوقائية وكيفية إجراءها لجميع طلاب وطالبات المراحل الدراسية.

وأوضحت بدور الحربي أن الفعالية شملت العديد من المبادرات الصحية والتوعوية التي تعنى بصحة الجسد من ضمنها مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلبة «رشاقة»، وإجراء فحص كتلة الجسم لجميع طلاب المراحل الدراسية بجانب التوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان وإجراء الفحص لهم.

وأشارت إلى أن الحملة جاءت لاستهداف الفئة المطلوبة من الطلاب والطالبات من عمر خمس سنوات وحتى الثامنة عشرة، وأيضًا أولياء الأمور لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم.