بالصور.. زوار موسم الطائف يشيدون بخدمات النقل في «سوق عكاظ»

أشاد زوار موسم الطائف بخدمات النقل التي قدمت لهم أثناء زيارتهم لفعاليات «سوق عكاظ»؛ حيث وفرت لهم كامل التسهيلات؛ للتنقل والاستمتاع بالفعاليات المتاحة داخل السوق، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار القائمون على السوق إلى توافر نوعين من القطارات؛ لنقل الزوار، تتحرك بمعدل رحلة كل 7 دقائق محملة بالركاب من المحطات المخصصة للوقوف بتذاكر وأسعار رمزية للكبار ومجانية للأطفال وذوي الإعاقة.
وتوجد خمسة قطارات بسعتين مختلفة، تحمل الصغيرة منها 60 شخصًا في الرحلة الواحدة، والكبيرة تصل سعتها إلى 150 شخصًا، وتنقل الزوار من خارج البوابات إلى داخل موقع الفعاليات، وتم تجهيزها بكل وسائل الأمن والسلامة، فيتوافر فيها رافعات خاصة لذوي الإعاقة وأقفال أمان لا تفتح إلا من الداخل عن طريق المنظمين الموجودين طوال الرحلة، بالإضافة إلى وجود منظمين خاصين؛ لضبط حركة الركوب والنزول.
كما تتوافر 15 سيارة جولف و20 سيارة فاخرة مع خدمة مرشد سياحي لباقات التميز بالإضافة إلى الحافلات المكشوفة و«الكاريتات» والعربات المزينة لتقديم رحلة ممتعة للأطفال.
وبإمكان زوار الفعاليات المتنوعة في موسم الطائف، التعرف على المزيد من المعلومات حول فعاليات وخدمات الموسم، عن طريق زيارة موقع مواسم السعودية الإلكتروني والاطلاع على حسابات موسم الطائف في مواقع التواصل الإلكتروني [email protected]
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