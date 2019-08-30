السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده



جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

02:56ت م

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جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //02:56ت م0257

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