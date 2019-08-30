2019-08-30

فيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يبحث عن مسكن وأمير عسير يعده بمفاجأة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تفاعل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مع مطلب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، طلب مسكناً ليتمكن من الزواج.

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وقال الشاب خلال لقائه بالأمير تركي إنه يعيش مع أخيه ووالده متوفًى ووالدته على قيد الحياة، ويرغب في الزواج ومسكن خاص.

وعلى الفور تواصل أمير عسير خلال الاجتماع مع وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووعد بتوفير مسكن خاص للشاب، كما فاجأ أمير عسير الشاب بأن وعده بالزواج خلال 72 ساعة وحضور زواجه بنفسه.