فيديو.. راشد الماجد يمتع جمهوره على مسرح طلال مداح بأبها

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

ضمن موسم السودة أحيا النجم الفنان راشد الماجد مساء أمس حفلاً غنائياً على مسرح الفنان طلال مداح بأبها.

وقدم الماجد عدداً من الأغاني منها يا شوق والتي تفاعل معها محبوه من جماهيره الغفيرة ووعدهم أن يكرر زيارته لهم في الأعوام القادمة.

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وفي كلمته لـ”متابعات الخليج 365” قال إنه سعيد بتواجده بين جمهوره ومحبيه، كما عبر عن سعاته بهذا العدد الكبير الذين حضروا لسماع أغانيه.

رابط الفيديو ( ).