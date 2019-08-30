2019-08-30

فيصل بن بندر يستقبل في قصر الحكم المفتي وعدداً من العلماء والمشايخ

متابعات الخليج 365 - واس - الرياض

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم أمس الخميس، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

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