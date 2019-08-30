شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على الخطة المرورية للعام الدراسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، مديري المرور في العاصمة المقدسة، جدة، والطائف، الذين قدَّموا له نبذة عن الخطة المرورية التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء العام الدراسي بعد غد (الأحد).

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة المكلف العميد محمد بصفر، ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، التي تركِّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية والكليات والجامعات، من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.

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من جهة ثانية، ناقش الأمير بدر بن سلطان، استعدادات الجامعات بالمنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الأكاديمي الحالي، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره مديرو جامعات أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، وجدة الدكتور عدنان الحميدان، والطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني، ووكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم الحياني.

واطلع نائب أمير مكة على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها، إذ بلغ إجمالي عدد المقبولين قرابة 50 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات، وبلغ عدد المقبولين في جامعة أم القرى 15728 طالباً وطالبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم والسنة التأهيلية، وفي جامعة الملك عبدالعزيز جرى قبول 15 ألف طالب وطالبة، و6500 طالب وطالبة في السنة التحضيرية بجامعة جدة، وفي جامعة الطائف جرى قبول 12345 طالباً وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان، الأعمال التي جرى تنفيذها في الجامعات والفروع التابعة لها بهدف تهيئة مرافقها للعام الأكاديمي الحالي، وجاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية والأقسام المستحدثة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وكذلك البرامج التأهيلية والخطط والبرامج الخاصة بخدمة الطلاب والطالبات وتهيئة المناخ الدراسي المناسب والمشجع على التعليم والتعلم.