شكرا لقرائتكم خبر عن منع استخدام السكر المضاف أو مصادره في العصائر الطازجة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، منع استخدام السكر المضاف أو مصادره، والمنكهات، والملونات، ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها، اعتباراً من 1 يناير 2020.
وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سيمنع كذلك استخدام الزيوت المهدرجة في جميع الأغذية». وأضاف: «حريصون على صحة وسلامة المجتمع».
وكانت هيئة الغذاء والدواء أعلنت في وقت سابق منع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها من غرة يناير القادم.
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