شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تدشين قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشنت صحة جدة، أمس (الخميس)، قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي لينضم إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدمها المجمع، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى.

واستقبل قسم النساء والولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه أمس، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية في الوقت الراهن 21 سريراً، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً، في حين هناك 10 أسرَّة عناية مركزة لحديثي الولادة، أما أسرَّة الحضانة حديثي الولادة، فهناك 5 أسرَّة، و5 أسرَّة عناية حديثي الولادة المستوى الأول، كما تبلغ أكشاك الولادة 6، وغرف ما قبل الولادة 16 غرفة، وهناك 12 عيادة للنساء والولادة لمتابعة الحمل ومعالجة الأمراض النسائية. وأوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات وأخصائيات وممرضات، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن، مشيرة إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة، ويستقبل الحالات على مدار الساعة، إذ يضم غرفاً مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين.