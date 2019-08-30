شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تغير مفهوم استقبال المستجدين بـ«انطلاقة واثقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

غيرت جامعة أم القرى المفهوم التقليدي لاستقبال طلابها وطالباتها المستجدين في بداية العام الدراسي الجامعي لعام 1441هـ من خلال إقامة ملتقى المستجدين الذي يرفع شعار «انطلاقة واثقة» خلال الفترة من 3-5 محرم 1441هـ، بقاعة الملك سعود في المدينة الجامعية بالعابدية.

وعمدت الجامعة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، إلى تحويل الفعالية لخارطة طريق للطلاب والطالبات المستجدين، إذ يمكنهم عبر مراحل مختلفة من الملتقى في مقر الفعالية التعرف على كافة تفاصيل الحياة الجامعية، بالإضافة إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم داخل أسوار الجامعة عبر 10 مراحل إلزامية يتم توثيقها بواسطة «الباركود» قبل الحصول على البطاقة الجامعية.