شكرا لقرائتكم خبر عن 21256 طالباً في انطلاقة الأسبوع التمهيدي بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

يستعد أكثر 21256 طالباً وطالبة من المستجدين في الصف الأول الابتدائي بمكة المكرمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد الأحد القادم مع بقية زملائهم في جميع المراحل الدراسية.

واستعدت إدارة التعليم لبرامج الأسبوع التمهيدي من قبل فريق العمل بالإدارة وبتضافر الجهود مع المدارس والأقسام المساندة وجهزت الفعاليات والبرامج التربوية والترفيهية المتنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوق وجذاب.

ويأتي الأسبوع التمهيدي لتبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس، بهدف مساعدة الطلاب المستجدين على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفوه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة، لاسيما إلى دوره الفاعل في مساعدتهم على التكيف نفسياً واجتماعياً مع المجتمع المدرسي الجديد وذلك من خلال إعداد فعاليات محفزة وبرامج جاذبة للبدء والانتظام الدراسي.