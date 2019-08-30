تعليم وسط جدة يناقش مع القادة استعدادات العام الجديد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) ناقش مدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد بن عمر الشهري، أمس، مع قادة المدارس لجميع المراحل (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، العديد من المواضيع والأمور المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد. وبحث الشهري مع قادة المدارس القبول والتسجيل، وتنفيذ البرامج الوزارية، ومتابعة الصيانة والنظافة في كل مدرسة، والتحصيل الدراسي والاختبارات الدولية، وضرورة التعامل مع الأزمات بكل حنكة ودراية كاملة، والمقصف المدرسي وضرورة اختيار الوجبات الصحية المناسبة للطلاب، وكذلك مناقشة جوائز التميز والحث على المشاركة فيها.

ناقش مدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد بن عمر الشهري، أمس، مع قادة المدارس لجميع المراحل (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، العديد من المواضيع والأمور المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد. وبحث الشهري مع قادة المدارس القبول والتسجيل، وتنفيذ البرامج الوزارية، ومتابعة الصيانة والنظافة في كل مدرسة، والتحصيل الدراسي والاختبارات الدولية، وضرورة التعامل مع الأزمات بكل حنكة ودراية كاملة، والمقصف المدرسي وضرورة اختيار الوجبات الصحية المناسبة للطلاب، وكذلك مناقشة جوائز التميز والحث على المشاركة فيها.

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