شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يبحث مع قطان وقرقاش مواجهة تحديات المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)اجتمع وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس (الخميس) في المنامة، مع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة والبحرين والإمارات، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك، بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة، كما تم التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم لدولها وشعوبها.
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