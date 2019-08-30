شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يختتم ورشة عمل «القانون الدولي الإنساني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تحت رعاية قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اختتم مساعد قائد منطقة الطائف اللواء الركن / سعود بن عبيد الشيباني، اليوم وبحضور المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالنيابة العامة وجمعية الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، ورشة عمل ( القانون الدولي الإنساني ) بالتعاون مع شركة برهان المعرفة، والتي تستهدف العاملين بالقطاع العسكري والمشاركين في العمليات العسكرية في مختلف التخصصات والرتب من الضباط والأفراد.

جدير بالذكر أن عقد ورش العمل في ( القانون الدولي الإنساني ) تأتي في إطار التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واستمرار لعقد الدورات التخصصية وورش العمل في هذا الجانب لمنسوبيها المشاركين بالعمليات العسكرية.