فيديو وصور: أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة ويصفها بالخطوة الرائدة

رعى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض اليوم الخميس، حفل تدشين وزارة التعليم لمدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة، بحضور وزير التعليم. ووصف أمير الرياض الخطوة بالرائدة في مجال التعليم العام، منوهاً بالمشروعات وما تعبر عنه من اهتمام ومتابعة من القيادة والخطوات الثابتة في مجال تطوير تعليم الأبناء والبنات وتنفيذ وزير التعليم لتلك التوجيهات السامية.

وأكد أن التعليم متى ما كان متطورًا وفي أعلى مستوياته نتج عنه جيل نافع لمجتمعه ولوطنه، وأن المشروعات تتحدث عن نفسها وما شاهدناه ولمسناه وسمعنا عنه يدعو إلى السرور والاطمئنان على المسيرة التعليمية في مملكتنا الغالية. يُذكر أن مدارس الطفولة المبكرة مشروع وطني يعكس توجهات القيادة لتحسين جودة التعليم وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد، بتأهيل 1460 مدرسة لاستيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية، وإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.