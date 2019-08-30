الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق عدة بالمملكة.. الجمعة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» وكذلك مرتفعات مكة المكرمة. وأوضحت الهيئة -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- أن هناك نشاطًا للرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة. وأضافت الهيئة، أن الحالة المناخية السابقة تؤثر كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج. وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، خلال الساعات المقبلة، ناصحًا بعدم النوم تحت السماء المكشوفة بدءًا من 7 محرم 1441هـ. وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر-: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مناطق؛ الباحة وعسير وجازان والشمالية. وأضاف أنه متوقع أيضًا رياح متوسطة على الوسطى وشمال الشرقية، وشبه قوية على الساحل الغربي الشمالي منه والأوسط. ووجّه الحصيني عدة نصائح قائلًا، إنه اعتبارًا من 7 من شهر المحرم 1441 هـ، يمنع النوم تحت أديم السماء في الليل (تحت سماء مكشوفة)؛ خوفًا من الزكام ونزلات البرد، وبدءًا من 4 من شهر صفر 1441 هـ، يكون انصراف الحر واعتدال الأجواء نهارًا، وتزداد البرودة في الليل.