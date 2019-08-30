شكرا لقرائتكم خبر عن هل مات الرئيس : الصحفي الجنوبي ”أنيس منصور” يفجر مفاجأة مدوية : تدهور حرج في صحة الرئيس هادي .. وهذا مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الجنوبي، انيس منصور، ان الرئيس هادي يمر بوضع صحي حرج، نتيجة الملفات التي تسبب له صدمات لما يحدث في بلده اليمن.

وأوضح منصور خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الرئيس هادي يتعرض لأزمات صحية متواترة نتيجة الوضع اليمني المزري.

وتعليقا على بيان رئيس الجمهورية، قال انيس منصور أنه موقف لا يرقى لما كان اليمنيون يتوقعونه .

وطالب الصحفي انيس منصور، الرئاسة اليمنية باتخاذ قرارات جريئة توقف العبث الاماراتي الذي وصل أشده اليوم بقصف قوات الجيش الوطني.