شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسماء الشهداء والجرحى من ضباط وافراد الجيش الوطني بغارات الإمارات .. وإعلان جديد لوزارة الدفاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع أن الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار توقع 300 بين قتيل وجريح.

وأضافت: أن القصف الجوي الإماراتي على الجيش الوطني لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

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وأفادت الدفاع اليمنية: أن عدد الضربات الجوية الإماراتية على قوات الجيش في عدن وأبين بلغ 10 منذ مساء أمس.

وأكدت: أنها مستمرة في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها.



الأسماء الأولية لشهداء وجرحى لجنود الشرعية في #أبين و #عدن اليوم

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