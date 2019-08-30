شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بيان رسمي يمهل الإمارات 72 ساعة لمغادرة اليمن .. واي تواجد بعد انتهاء المهلة يعد هدفا مشروعا للجيش والشعب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، عن بيان رسمي سيصدر خلال الساعات القادمة للمقاومة الجنوبية وعدد من المكونات الفاعلة بشأن التواجد الإماراتي في اليمن.
وأوضح الحسني، خلال مداخلة على قناة الجزيرة ، تابعها محرر "بويمن" إن البيان يمهل الإمارات 72 ساعة لسحب قواتها ومغادرة اليمن، ما لم فسيتحول كل تواجد إماراتي في اليمن هدفا مشروعا.
وأكد الحسني أن الشعب اليمني وقبائله الأبية ومقاومته الباسلة سيتحرك لطرد الإمارات وإنهاء عبثها وجرائمها في اليمن، ولن ينتظر الشعب قرارات الرئاسة المتواجدة تحت الضغوط السعودية.
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