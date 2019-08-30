شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحكومة اليمنية تضع السعودية في موقف محرج وتوجه لها رسالة أخيرة وحاسمة .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت وزارة الدفاع اليمنية المملكة العربية السعودية بالوقوف بجدية إلى جانب الحكومة الشرعية. وأضافت وزارة الدفاع: نطالب بمحاسبة المتسببين في الغارات الإماراتية والمستهترين بدماء أبناء. Advertisements وأكدت أنها سنستمر في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أن الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار أوقعت 300 بين قتيل وجريح. وأوضحت الدفاع: أن عدد الضربات الجوية الإماراتية الأخيرة على الجيش الوطني في عدن وأبين بلغ 10منذ مساء اليوم الخميس.

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