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أول تحرك دولي طارئ ضد الإمارات بعد قصف قوات الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشـأن التطورات الأخيرة في جنوب اليمن ومحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة من قبل مليشيات الإنتقالي المدعوم من الإمارات.

ودعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

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وأكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تفعيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في اليمن.

 

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