«تعليم المدينة»: بدء دوام العام الجديد بالتوقيت الصيفي.. الأحد

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميمًا إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة؛ يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1440هـ، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين - البنات) يبدأ عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثين دقيقة .

وبالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، تكون بداية الدوام الصباحي عند الساعة السابعة تمامًا، والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة وعشر دقائق مساء؛ بحيث يتم التنسيق في ذلك بين مديري المدارس المشتركة في دوام الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستان، مع التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالتقيد بزمن الحصة (45) دقيقة، وضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسي .

فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء 8/3/1441هـ، الموافق 5 /11/2019م؛ بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين - البنات) عند الساعة السابعة وثلاثين دقيقة، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة.