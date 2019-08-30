خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي سبل مكافحة أنشطة إيران بالمنطقة

بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن المسؤولين بحثا خلال لقائهما في «البنتاجون»، اليوم، المخاوف الإقليمية بما في ذلك الحرب في اليمن والتعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ومكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وشكر الوزير الأمريكي، الأمير خالد بن سلمان على وجود القوات الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية؛ لتمكين واشنطن من مواجهة التهديدات التي تتعرض لها مصالحها بالمنطقة.