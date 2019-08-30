القصبي يوجّه بصرف 27 مليون ريال مكافآت لمنسوبي أمانة الرياض

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية، المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس، بصرف ٢٧ مليون ريال مكافآت، يستفيد منها ١٤٠٠ موظف وموظفة.
وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت أمانة منطقة الرياض: وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بصرف مكافآت تحفيزية لمنسوبي أمانة منطقة الرياض، بمبلغ إجمالي قدره ٢٧ مليون ريال، استفاد منها ١٤٠٠ موظف وموظفة.
وأكدت الأمانة، أن «هذه الحوافز جاءت بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة».
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