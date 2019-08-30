إستراتيجية لتسوية المنازعات العمالية

عقدت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان «إدارة وتسوية المنازعات العمالية» بمركز التدريب العدلي بالرياض على مدار 3 أيام، بهدف وضع إستراتيجية تعالج المعوقات التي تواجه العمل الميداني في إدارة وتسوية المنازعات العمالية.

وناقشت الورشة عدة محاور منها: الوسائل البديلة لفض المنازعات العمالية، دور التسوية والوساطة في الحد من المنازعات العمالية، إدارة المنازعات العمالية، أسباب تدفق القضايا العمالية ومعوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية وسبل معالجتها.

التفتيش العمالي

ناقشت الورشة معوقات تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية وسبل معالجتها، ومعوقات دور الرقابة العمالية «التفتيش العمالي» في الحد من المنازعات العمالية وسبل تفعيل دورها، ودراسة مقترحات تطوير العمل المشترك بين المحاكم العمالية والتسوية الودية.

وتهدف الورشة إلى الخروج بحلول لمعالجة معوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية، وتبادل الخبرات والمعارف بين منسوبي المحاكم العمالية وإدارة التسوية الودية، وبحث سبل تطوير العمل في التسوية الودية.

وخلصت الورشة إلى عددٍ من التوصيات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الوزارتين من خلال التميز القضائي في القضاء العمالي، وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة ضمن سوق العمل في المملكة.

مسابقة وظيفية

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذو القعدة 1440 حتى 22 ذو القعدة 1440، بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

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وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط)، بحسب الشروط الواردة في الإعلان. ونوهت وزارة العدل إلى أنها ستعلن لاحقاً عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.

محاور تناولتها الورشة

- معوقات تطبيق قواعد وإجراءات التسوية

- معوقات التفتيش العمالي في الحد من المنازعات

- تطوير العمل بين المحاكم العمالية والتسوية الودية

- بحث حلول معالجة معوقات التسوية الودية