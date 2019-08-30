التعليم تعيد تأهيل 71 مشروعا صينيا متعثرا

تعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل 71 مشروعا صينيا متعثرا تضم 111 مبنى يتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الجهات المختصة في الوزارة بما يسهم في توفير بيئة تعليمية تحفز على التعلم وتحسّن من نواتجه.

وعلى هامش حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة أمس وافتتاح أحد مباني المشاريع الصينية المتعثرة بعد استكمالها، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، أن المباني التعليمية الصينية المتعثرة تحوي 1908 فصول دراسية موزعة على 53 موقعا تعليميا، تمتد على إجمالي مساحات أراضٍ تبلغ 688477 مترا مربعا بإجمالي طاقة استيعابية مقدارها 57240 طالبا.

مساحات متنوعة

أكد الحماد، أن الشركة ستتحمل استكمال 27 مبنى من المباني الصينية المتعثرة وتسليمها للوزارة في الربع الأخير من عام 2019، كجزء من المرحلة الأولى من المشروع الكلي، على أن تسلم المرحلة الثانية في النصف الأول من عام 2020. ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني التعليمية الصينية التي ستتحمل مسؤوليتها الشركة حاليا تبلغ 111 مبنى في 71 موقعا. وسيضم كل مجمع تعليمي ومدرسة إلى جانب فصول الدراسة معملاً للعلوم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط، ومعامل علوم وكيمياء، وفيزياء، وأحياء، للمرحلة الثانوية، وغرفا للأنشطة، ومعملاً للحاسب، ومعملاً متعدد الاستخدام، ومعملاً لمصادر التعلم، وغرفا للمعلمين والمشرفين بمساحات متنوعة.

مراحل التنفيذ

أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، إلى أن مواقع المشاريع المتعثرة المسحوبة من الشركة الصينية والتي سيتم استكمالها في المرحلة الأولى ستكون بواقع 74 مبنى في الرياض و5 مبانٍ في محافظة الخرج، حيث ستكون مراحل التنفيذ من خلال دراسة الحالة، وتعديل نطاق العمل، والطرح والترسية على المقاولين، والتنفيذ.

إعادة التنفيذ

بين الحماد أنه بعد نتائج الدراسات والتحليل تمت إزالة التمديدات الكهربائية، والتمديدات الميكانيكية وتمديدات صرف الأمطار، والعزل والبلاط والخرسانة الرغوية، والأسقف الجبسية بالكامل، وسيراميك جدران الحمامات، وأرضيات الحمامات وطبقة العزل وإعادة تنفيذها بالكامل.

ويتكون مجمع طويق التعليمي (أحد مشاريع الشركة الصينية المتعثرة) الذي تم الانتهاء منه في غضون 10 أشهر من تسلمه، والذي دشنه أمير الرياض ووزير التعليم على مبنيين وصالة رياضية، و20 فصلا في كل مبنى، يستوعب الفصل الواحد 30 طالبا وطالبة، بمجموع 1200 بالمراحل الدراسية «5 فصول رياض أطفال، و15 فصلا ابتدائيا، و10 فصول متوسط، و10 فصول ثانوي».

جيل نافع

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أكد أمير منطقة الرياض أن التعليم متى كان متطورا وفي أعلى مستوياته نتج عنه جيل نافع لمجتمعه ولوطنه، وأضاف: «المشروعات اليوم تتحدث عن نفسها وما شاهدناه ولمسناه وسمعنا عنه يدعو إلى السرور والاطمئنان على المسيرة التعليمية في مملكتنا الغالية، ونرجو لهم التوفيق لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، وأعتز أن تكون بداية هذه المشروعات في مدينة الرياض».

مشاريع جارٍ استكمال تنفيذها

- 27 مبنى متعثرا «مرحلة أولى»

- التسليم نهاية 2019

- المرحلة الثانية النصف الأول من 2020

- إجمالي عدد المباني

111 مبنى

71 موقع