انهيارات صخرية في رجال ألمع

وفور هطول الأمطار وبشكل مكثف، باشرت الدوريات الأمنية والمرور الانتشار على طول الطريق الدولي، فيما سيرت إدارة الدفاع المدني في المحافظة دورياتها ونبهت المواطنين بعدم التجمع داخل بطون الأودية ومجرى السيول. وباشرت بلدية المحافظة وعبر آلياتها بالتدخل وإصلاح الطرق التي شهدت انهيارات صخرية، وتسببت في عرقلة حركة السير لبعض الوقت في الطريق المؤدي إلى قرى جنوب رجال ألمع، والذي يشهد عادة كثافة مرورية على مدار الساعة. وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من خطر التجمع داخل بطون الأودية وفي مجاري السيول.
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