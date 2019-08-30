انهيارات صخرية في رجال ألمع

شهدت محافظة رجال ألمع أول من أمس أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشملت معظم أرجاء المحافظة، فيما تناثرت الصخور والأتربة والانهيارات الصخرية، مما أدى إلى إعاقة حركة السير بعدد من القرى التابعة للمحافظة.

وفور هطول الأمطار وبشكل مكثف، باشرت الدوريات الأمنية والمرور الانتشار على طول الطريق الدولي، فيما سيرت إدارة الدفاع المدني في المحافظة دورياتها ونبهت المواطنين بعدم التجمع داخل بطون الأودية ومجرى السيول. وباشرت بلدية المحافظة وعبر آلياتها بالتدخل وإصلاح الطرق التي شهدت انهيارات صخرية، وتسببت في عرقلة حركة السير لبعض الوقت في الطريق المؤدي إلى قرى جنوب رجال ألمع، والذي يشهد عادة كثافة مرورية على مدار الساعة. وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من خطر التجمع داخل بطون الأودية وفي مجاري السيول.