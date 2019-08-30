قوائم الانتظار تنشط سماسرة رخص القيادة

في ظل ازدحام قوائم الانتظار بمدارس تعليم القيادة للسيدات، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحسابات لسماسرة يعملون على استخراج رخص قيادة صادرة من المدرسة السعودية للقيادة والمرور السعودي، دون الحضور والخضوع لتعليم القيادة.

توصيل للمنزل

«دوت الخليج» تواصلت مع أحد هذه الحسابات، حيث كشف أنه يعمل على استخراج رخصة القيادة خلال 48 ساعة مسجلة في نظام «أبشر»، ويتم استلامها من المرور أو يتم توصيلها للمنزل، وتصدر من المدرسة السعودية للقيادة ومن المرور دون حضور ودون تعليم للقيادة.

وبين صاحب الحساب أن تكلفة الرخصة الواحدة تبلغ 2000 ريال، يتم تحويلها له بالكامل مع صورة للبطاقة الشخصية وفصيلة الدم وطبيعة العمل.

معاناة المواعيد

عبر حسابات مدارس تعليم القيادة، يشتكي العديد من الراغبات في الحصول على رخصة قيادة من عدم توفر المواعيد، حيث ذكرت إحدى السيدات، أنها تقدمت بطلبها منذ سنة و3 أشهر دون جدوى، وأعربت أخريات أنهن حاولن جاهدين للحصول على المواعيد، ولم يكتفوا بالمدارس الموجودة في مناطقهم بل لجأن إلى مدارس في مناطق بعيدة أملاً بسرعة الحصول على موعد للتدريب واستخراج الرخصة.

مخالفة وجريمة

أوضح رئيس لجنة ملاك المدارس بالإدارة العامة للمرور ومالك مدارس دلة لتعليم القيادة الدكتور مخفور آل بشر، أن السبب في التدفق والازدحام الموجود بمدارس تعليم القيادة هو عدم وجود من تمتلك رخصة قيادة عند صدور القرار، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور تنشط لتخفيف قوائم الانتظار بمدارس تعليم القيادة للسيدات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور كلفت ملاك مدارس تعليم القيادة ببرنامج تطويري للمدارس القائمة بحيث تستوعب البنين والبنات.

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وحول وجود سماسرة لاستخراج رخص القيادة عبر التواصل الاجتماعي، أبان آل بشر، أن مثل هذه الحسابات - إن وجدت - تعد مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون.

شروط الحصول على رخصة قيادة

- إتمام سن 18 عامًا لرخصة القيادة الخاصة

- إتمام سن 20 عامًا لرخصة القيادة العامة

- اجتياز الكشف الطبي

- الاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة

- استكمال الساعات المقررة للتدريب