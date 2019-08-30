باركود إلزامي لطلاب أم القرى

ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، استعدادات جامعات المنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الأكاديمي الحالي.

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني، ووكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم الحياني، اطلع الأمير بدر بن سلطان، على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها.

أعداد المقبولين

بلغ إجمالي عدد المقبولين قرابة 50 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات، حيث بلغ عدد المقبولين في جامعة أم القرى 15728 طالبا وطالبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم والسنة التأهيلية، وفي جامعة الملك عبدالعزيز جرى قبول 15 ألف طالب وطالبة، و6500 طالب وطالبة في السنة التحضيرية بجامعة جدة، وفي جامعة الطائف قُبل 12345 طالبا وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم.

أقسام مستحدثة

استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأعمال التي نُفذت في الجامعات والفروع التابعة لها بهدف تهيئة مرافقها للعام الأكاديمي الحالي، وجاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية والأقسام المستحدثة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وكذلك البرامج التأهيلية الخطط والبرامج الخاصة بخدمة الطلاب والطالبات.

الخطة المرورية

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة مديري المرور في العاصمة المقدسة وجدة والطائف، الذين قدموا نبذةً عن الخطة المرورية التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء العام الدراسي.

ملتقى المستجدين

غيرت جامعة أم القرى المفهوم التقليدي لاستقبال طلابها وطالباتها المستجدين في بداية العام الدراسي الجامعي من خلال إقامة «ملتقى المستجدين» الذي يرفع شعار «انطلاقة واثقة» خلال الفترة من 3-5 محرم، بقاعة الملك سعود في المدينة الجامعية بالعابدية.

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وعمدت الجامعة ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب بتحويل الفعالية إلى خارطة طريق للطلاب والطالبات المستجدين، حيث يمكنهم عبر مراحل مختلفة من الملتقى في مقر الفعالية من التعرف على كافة تفاصيل الحياة الجامعية، إضافة إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم داخل أسوار الجامعة، عبر 10 مراحل إلزامية يتم توثيقها بواسطة «الباركود» قبل الحصول على البطاقة الجامعية.

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل لـ«دوت الخليج» أن الملتقى سيغطي جميع الكليات والمعاهد للذكور والإناث، ويشمل: 6 كليات ومعهد للذكور و6 كليات للطالبات في اليوم الأول، فيما ستكون 6 كليات للذكور ومثلها للإناث في اليوم الثاني، و3 كليات في اليوم الثالث بجانب عمادة السنة الأولى للمسارات الطبية والعلمية والإدارية للذكور، وكليتان و3 مسارات ومعهد للإناث.

أسبوع تمهيدي

يستهدف الأسبوع التمهيدي في المدارس الابتدائية بتعليم مكة المكرمة نحو 21256 طالبا وطالبة من المستجدين في الصف الأول الابتدائي، حيث تُقام لهم فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي واليوم الدراسي الأول في مسيرتهم التعليمية والتربوية. واستعدت إدارة التعليم لبرامج الأسبوع التمهيدي من قبل فريق العمل بالإدارة.

أعداد المقبولين بجامعات منطقة مكة المكرمة

- جامعة أم القرى 15728

- الملك عبدالعزيز 15000

- جامعة جدة 6500 في السنة التحضيرية

- جامعة الطائف 12345 لدرجتي البكالوريوس والدبلوم