مليونا مطبوعة لضيوف الرحمن

وزعت إدارة المطبوعات والنشر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليوني مادة مطبوعة خلال موسم الحج. وجاء هذا التعاون مع الإدارات المعنية، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وتقديم كافة الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر توزيع هذه المطبوعات. وعملت إدارة المطبوعات على طباعة وتنفيذ المحتويات التي قدمتها الإدارات المعنية بقديم المحتوى لضيوف الرحمن من خرائط إرشادية ومطبوعات علمية وتثقيفية وإعلامية. كما قدمت الإدارة «مطبوعات إلكترونية» تُعنى بإرشاد وتثقيف قاصدي المسجد الحرام، لعرضها على الشاشات داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.



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