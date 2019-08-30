انتقاد سيدة يجمع محلي وبلدي بارق

وأكد نائب رئيس البلدية محمد طالع أنه يجري البحث عن حلول لاستكمال مشروع تطوير السوق، وفيما يتعلق بالطريق الرئيسي بأنه غير مزدوج وهو يربط جميع قرى المركز، أوضح أن البلدية اعتمدت ازدواجية الطريق وتم البدء في أعمال المسح. كما علّق ممثل الكهرباء على الانقطاع المتكرر للكهرباء، مشيرا إلى وجود فرقة طوارئ تباشر عملها أثناء وصول البلاغات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية هاشم الشهري، أن اللجنة وضعت خططا لدورات تدريبية متنوعة وشاملة لشباب وشابات المركز، وحول قلة المياه، أكد مدير فرع المياه عبدالله جعفر، وجود عدد من الآبار بالمركز، إضافة إلى مشروع المياه المحلاة بنهاية عام 2021.
وأوضح مساعد مدير القطاع الصحي أحمد البارقي، أن المركز يوجد به 3 مراكز صحية تقدم خدماتها للمراجعين.
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