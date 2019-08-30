انتقاد سيدة يجمع محلي وبلدي بارق

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بعقد جلسة طارئة للمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة بارق في مركز ثلوث المنظر، برئاسة المحافظ مفرح البناوي، لمناقشة ما أثارته المواطنة خلود الأسمري في مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص الخدمات في ثلوث المنظر، حيث تم توجيه الدعوة للمواطنة، ومناقشة النقاط التي أوضحتها.

وأكد نائب رئيس البلدية محمد طالع أنه يجري البحث عن حلول لاستكمال مشروع تطوير السوق، وفيما يتعلق بالطريق الرئيسي بأنه غير مزدوج وهو يربط جميع قرى المركز، أوضح أن البلدية اعتمدت ازدواجية الطريق وتم البدء في أعمال المسح. كما علّق ممثل الكهرباء على الانقطاع المتكرر للكهرباء، مشيرا إلى وجود فرقة طوارئ تباشر عملها أثناء وصول البلاغات.

من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية هاشم الشهري، أن اللجنة وضعت خططا لدورات تدريبية متنوعة وشاملة لشباب وشابات المركز، وحول قلة المياه، أكد مدير فرع المياه عبدالله جعفر، وجود عدد من الآبار بالمركز، إضافة إلى مشروع المياه المحلاة بنهاية عام 2021.

وأوضح مساعد مدير القطاع الصحي أحمد البارقي، أن المركز يوجد به 3 مراكز صحية تقدم خدماتها للمراجعين.