الجاسر: لا موعد محددا لإضافة خدمات الهوية الوطنية

وذكرت إدارة الأحوال المدنية، أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.
البطاقة الموحدة
بطاقة الهوية الوطنية الموحدة هي عدة بطاقات في بطاقة واحدة، وتحتوي على شريحة ذكية لا تلامسية متعددة التطبيقات، من أبرزها بيانات سجل الأسرة، رخصة القيادة، جواز السفر، التوقيع الإلكتروني، والسمات الحيوية لحامل البطاقة.
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