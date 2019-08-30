الجاسر: لا موعد محددا لإضافة خدمات الهوية الوطنية

نفى المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«دوت الخليج»، ما تم تداوله هذا الأسبوع عبر ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب صدور بطاقة الهوية الوطنية بالخدمات الجديدة لتشمل رخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر، مشددا أنه لا صحة لإضافة الخدمات مطلع العام الهجري 1441، حيث لم يتم بعد تحديد موعد لإضافة الخدمات الجديدة في بطاقة واحدة.

وذكرت إدارة الأحوال المدنية، أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

البطاقة الموحدة

بطاقة الهوية الوطنية الموحدة هي عدة بطاقات في بطاقة واحدة، وتحتوي على شريحة ذكية لا تلامسية متعددة التطبيقات، من أبرزها بيانات سجل الأسرة، رخصة القيادة، جواز السفر، التوقيع الإلكتروني، والسمات الحيوية لحامل البطاقة.