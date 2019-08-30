تجويد للمخرجات ودمج للتقنية بتعليم جازان

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، اللقاء الأول للإشراف التربوي والقيادة المدرسية، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي، وقيادات العمل التعليمي بالمنطقة، وأكثر من 1000 من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس «بنين وبنات»، وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

وشدد أبوهادي على أهمية الدور الذي يؤديه منسوبو ومنسوبات الإشراف التربوي والقيادة المدرسية من عمل كبير في جميع العلميات التعليمية داخل وخارج حجرة الصف، حيث يمثلون الركيزة الأساسية في المؤسسة التعليمية وتجويد مخرجاتها ونواتجها.

عقب ذلك، استهلت محاور اللقاء بعرض لإدارة الإشراف التربوي عن التحصيل الدراسي والتحول لمجتمع متعلم وتجويد المخرجات، أعقبه عرض مرئي لمركز خدمات المستفيدين يشرح خدمة تواصل التي تعد وسيلة للتواصل مع وزير التعليم ومسؤولي الوزارة بكافة القطاعات، تلاه استعراض لمرحلة الطفولة المبكرة يشرح ماهيتها وأهم أهدافها وطرق التسجيل فيها ونشرها داخل المجتمع التعليمي.

وفي محور التحول الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم، قدمت وحدة دعم التعلم الإلكتروني عرضاً عن البرامج الإلكترونية التي تسهم في دعم العملية التعليمية، فيما قدمت إدارة خدمات الطلاب عرضاً عن النقل المدرسي ومكافآت الطلاب والمقاصف المدرسية.