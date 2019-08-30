2019-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة، مع العديد من التساؤلات والاستفسارات وكان منها “هل تخضع تحويلات حاملي الإقامة المميزة لأي رسوم أو ضرائب؟”.

وقال مركز الإقامة المميزة عبر موقعه الرسمي إن النظام لم يتضمن أي أحكام خاصة في هذا الشأن.

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وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ قبل أسابيع، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.