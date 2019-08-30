- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. أصيل أبوبكر يطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أصيل أبوبكر يطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها
أحيا الفان أصيل أبوبكر مساء اليوم، حفلاً غنائياً، على مسرح الفنان الراحل طلال مداح بعدد من الأغاني القديمة والجديدة بحضور جماهيري كبير.
واستمتع الحضور بأغاني الفنان أصيل في أمسية غنائية ضمن فعاليات حفلات موسم السودة.
وقال الفنان أصيل لـ”متابعات الخليج 365“، إنه سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الغنائي على مسرح الفنان طلال مداح، ضمن موسم السودة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أصيل أبوبكر يطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.