، الفيصلي في ضيافة الشباب.. النصر يواجه الفتح... ومهمة تضميد الجراح تجمع الوحدة وأبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - استكمالاً لمباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يواصل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة الركض بثلاث مواجهات في إطار الجولة الثانية من المسابقة، لعل أبرزها وأهمها لقاء الفتح بحامل اللقب (النصر).

الشباب - الفيصلي

في أولى المواجهات يحل الفيصلي ضيفًا على الشباب في العاصمة الرياض وتحديدًا على أرض ملعب الملك فهد الدولي في تمام 6:55 مساءً، وعطفًا على الجولة الأولى يعد الشباب أفضل حالاً من ضيفه بعد تمكنه من كسب ثلاث نقاط أمام الفتح ويسعى لمواصلة هذه الانطلاقة المثالية بانتصار آخر يعزز ثقة الفريق في إمكاناته الفنية قبل مواجهات الأندية الأقوى فنيًا والمرشحة للمنافسة على اللقب، فيما يسعى "عنابي سدير" لتعويض سقوطه بالتعادل في الجولة الأولى غير المتوقع أمام الفيحاء، وذلك لتدارك الأمر بانتصار يعيد الفريق لمساره الصحيح.

الوحدة - أبها

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يستضيف الوحدة الصاعد أبها في لقاء الجريحين في تمام 8:40 مساءً، إذ يسعى كل فريق لمداواة جراحه على حساب الآخر بعد خسارة الأول من الاتفاق والثاني من الهلال في الجولة الأولى، وقد ظهر أبها بمظهر فني أفضل من الوحدة في الجولة الماضية نظرًا لفارق الإمكانات بينه وبين الهلال.

الفتح - النصر

وفي المنطقة الشرقية وتحديدًا أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي يستضيف الفتح نظيره النصر في تمام 8:40 مساءً، ويطمح الفتح للخروج بانتصار يعوض سقوطه في الجولة الأولى أمام الشباب، فيما يسعى حامل اللقب "النصر" لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بانتصار آخر يعزز موقفه بعلامة كاملة ولاسيما أنه يفتقد أهم عناصره وهو صاحب اليد الطولى في تحقيق لقب الموسم الماضي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله (بداعي الإصابة).