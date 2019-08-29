السعودية اليوم / المغرب تنقذ 156 مهاجرًا غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط



الرباط 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أنقذت وحدات البحرية الملكية المغربية 156 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية اليوم أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم الليلة الماضية، من بينهم 15 امرأة وثلاثة أطفال، مبينةً أن بعضهم كانوا في حالة صحية سيئة، وتلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية.

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