السعودية اليوم / جامعة أم القرى تغير مفهوم استقبال المستجدين بملتقى " انطلاقة واثقة"



مكة المكرمة في 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

تقيم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب خلال الفترة من 3 – 5 / 1 / 1441هـ، ملتقى المستجدين تحت عنوان " انطلاقة واثقة"، وذلك بقاعة الملك سعود في المدينة الجامعية بالعابدية في خطوة تغير المفهوم التقليدي لاستقبال طلبة الجامعة المستجدين في بداية العام الدراسي الجامعي لعام 1441هـ.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر بن سراج سنبل أن الملتقى يعمل على إيجاد خارطة طريق للطلاب والطالبات المستجدين حيث يمكنهم عبر مراحل مختلفة من الملتقى في مقر الفعالية من التعرف على كافة تفاصيل الحياة الجامعية، بالإضافة إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم داخل أسوار الجامعة عبر 10 مراحل إلزامية يتم توثيقها بواسطة " الباركود" قبل الحصول على البطاقة الجامعية .

وبين أن الهدف من إقامة الملتقى يتمثل في تعريف الطالب والطالبة بحقوقهم وواجباتهم في الجامعة، بالإضافة إلى إطلاعهم على الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب من خلال أقسام العمادة المختلفة، وكذلك برامج الأندية الطلابية بالعمادة، إلى جانب تعريفهم بالدور الذي تقوم بها العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة، مبيناً أن العمادة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى التميز في الخدمة المقدمة للطلبة لتحقيق شعارها الدائم: "الطالب أولاً".

من جانبه أوضح وكيل العمادة الدكتور طلال مثنى أنه يشارك في الملتقى 35 عمادة وكلية و100 منسوب ومنسوبة من عمادة شؤون الطلاب و100 طالب وطالبة متطوعين من الأندية الطلابية، إلى جانب مشاركة 25 ناديًا بشطر الطلاب، و21 ناديًا بشطر الطالبات، لافتا النظر إلى أن العمل استغرق لتجهيز الملتقى 3 أشهر بإجمالي ساعات عمل بلغت 300 ساعة .

بدورها كشفت وكيلة العمادة للخدمات الطلابية للطالبات الدكتورة لولوة الحارثي أن الملتقى هذا العام سيحظى بمشاركة طلاب وطالبات الدراسات العليا المستجدين وكذلك تدشين البطاقة الإلكترونية.

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23:45ت م

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